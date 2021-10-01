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    01 октября 2021, 14:42

    Минсоцразвития Подмосковья: безработным упростят поиск вакансий

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Безработные жители Подмосковья смогут подтвердить этот статус в ближайшем МФЦ с 1 октября. Сделать это можно после рассмотрения электронного заявления, поданного на портале trudvsem.ru.

    Минсоцразвития Подмосковья: безработным упростят поиск вакансий

    Так поиск работы для жителей Подмосковья станет доступнее. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.

    «С октября оставшиеся без работы жители Подмосковья после рассмотрения электронного заявления, поданного на портале „Работа в России“, смогут обратиться в ближайший офис МФЦ и подтвердить этот статус», — объяснили в ведомстве.

    В Минсоцразвития Подмосковья рассказали, что в регионе 45 тысяч безработных.

    Теперь все процедуры будут в электронном виде и с использованием информационных систем МФЦ, центров занятости

    Минсоцразвития Подмосковья.

    Такое нововведение позволит сотрудникам центров занятости уделять больше времени подбору работы и расширению базы вакансий.