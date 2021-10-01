Минсоцразвития Подмосковья: безработным упростят поиск вакансий

Безработные жители Подмосковья смогут подтвердить этот статус в ближайшем МФЦ с 1 октября. Сделать это можно после рассмотрения электронного заявления, поданного на портале trudvsem.ru.

Так поиск работы для жителей Подмосковья станет доступнее. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.

«С октября оставшиеся без работы жители Подмосковья после рассмотрения электронного заявления, поданного на портале „Работа в России“, смогут обратиться в ближайший офис МФЦ и подтвердить этот статус», — объяснили в ведомстве.

В Минсоцразвития Подмосковья рассказали, что в регионе 45 тысяч безработных.

Теперь все процедуры будут в электронном виде и с использованием информационных систем МФЦ, центров занятости Минсоцразвития Подмосковья.

Такое нововведение позволит сотрудникам центров занятости уделять больше времени подбору работы и расширению базы вакансий.