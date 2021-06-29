Свыше 36 тысяч жителей Подмосковья нашли работу с помощью центров занятости с начала года

В Московской области с начала года более 36 тысяч человек смогли устроиться на работу с помощью центров занятости. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

«С начала года подмосковные центры занятости помогли трудоустроиться свыше 36 тысячам человек, направили на обучение четыре тысячи безработных граждан, 36 тысячам человек оказали услугу по профориентации и практически трем тысячам наши специалисты оказали психологическую помощь», — уточнила Каклюгина.

Она добавила, что уровень безработицы в регионе сейчас составляет 3,8%. Этот показатель по России равен 5,4%, а по Центральному федеральному округу — 3,9%.

Каклюгина подчеркнула, что главная цель — это помощь жителям Подмосковья. В регионе стараются выровнять материальной положение населения и поддержать людей в трудной ситуации.

«Сейчас подмосковные работодатели ищут порядка 67 тысяч сотрудников. Больше всего они нуждаются в инженерах, менеджерах, водителях, грузчиках и подсобных рабочих», — заключила зампред.

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