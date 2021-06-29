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    29 июня 2021, 19:52

    Свыше 36 тысяч жителей Подмосковья нашли работу с помощью центров занятости с начала года

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    В Московской области с начала года более 36 тысяч человек смогли устроиться на работу с помощью центров занятости. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

    Свыше 36 тысяч жителей Подмосковья нашли работу с помощью центров занятости с начала года

    «С начала года подмосковные центры занятости помогли трудоустроиться свыше 36 тысячам человек, направили на обучение четыре тысячи безработных граждан, 36 тысячам человек оказали услугу по профориентации и практически трем тысячам наши специалисты оказали психологическую помощь», — уточнила Каклюгина.

    Она добавила, что уровень безработицы в регионе сейчас составляет 3,8%. Этот показатель по России равен 5,4%, а по Центральному федеральному округу — 3,9%.

    Каклюгина подчеркнула, что главная цель — это помощь жителям Подмосковья. В регионе стараются выровнять материальной положение населения и поддержать людей в трудной ситуации.

    «Сейчас подмосковные работодатели ищут порядка 67 тысяч сотрудников. Больше всего они нуждаются в инженерах, менеджерах, водителях, грузчиках и подсобных рабочих», — заключила зампред.

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