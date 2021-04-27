«Должны предложить интересную работу». Губернатор Подмосковья поручил реформировать центры занятости

За шесть лет жителей Подмосковья стало на полмиллиона больше. Регион растет, и один из значимых для каждой семьи запросов — работа. Губернатор Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям рассказал, что центры занятости населения модернизируют. По его словам, власти должны действовать проактивно и в тесной связке с инвесторами.

Глава Подмосковья рассказал о необходимости создать современные центры «Моя работа. Мой бизнес». Крупных инвесторов в области становится все больше, а значит, для эффективного трудоустройства нужен налаженный контакт между людьми и компаниями.

Глава Подмосковья подчеркнул, что для дальнейшего роста экономики нужны люди. Каждый год в регионе создают по 50-60 тысяч рабочих мест.

«Но ситуация парадоксальная: во многих отраслях наблюдается нехватка рук, а на бирже труда находятся 93 тысячи человек. В начале года было 134 тысячи», — сказал Воробьев.

Задача — полностью реформировать, модернизировать центры занятости. Сегодня они должны помочь человеку получить необходимые компетенции, предложить интересную и выгодную работу Андрей Воробьев.

Губернатор акцентировал внимание на том, что именно экономика дает ресурсы для развития Подмосковья: строительства дорог, школ, благоустройства городов. За время пандемии эта отрасль приняла на себя один из основных ударов, и теперь задача — восстановить утраченное.

«Основной удар пандемии пришелся на бюджет каждой семьи. Не обошел стороной и бюджет области. Обычно мы прирастаем на 50 миллиардов рублей в год, а в прошлом году ровно столько недополучили по налогам. И еще 60 миллиардов мы направили на борьбу с ковидом. Здесь нам очень помогла поддержка президента, совместная работа с правительством России», — рассказал Воробьев.

Тяжелее всего, по его словам, пришлось малому бизнесу, но он устоял. Губернатор отметил, что это важные для каждого города и поселка инвесторы.

В стране доля малого бизнеса сегодня порядка 20%, в Подмосковье выше — 30%. В некоторых городах, например в Красногорске, достигает 50%. Это очень хороший уровень, сравнимый с Европой. Если каждый глава разберется, как стимулировать малый бизнес на своей территории, как помочь сфере услуг, это точно даст результат Андрей Воробьев.

Он объяснил, что это вопрос не только о налогах, но и о большом количестве семей, у которых будут работа и достаток.

«Спасибо всем нашим предпринимателям, бизнесу — в ковид им пришлось непросто, но они старались сохранить сотрудников и исправно платить налоги. Среди лидеров по налогам „Черкизово“ и „Дикси“, „Тандер“, „Валента Фарм“, Mercedes-Benz и LG. Наши промышленные, оборонные предприятия. Тысячи других крупных и средних компаний — они продолжили стабильно работать», — добавил Воробьев.

Решить вопрос с нехваткой рук

В областном Министерстве социального развития напомнили, что для работодателей Подмосковья при трудоустройстве безработных предусмотрели субсидии.

Компании получат выплату в размере трех минимальных размеров оплаты труда, увеличенную на сумму страховых взносов и районный коэффициент. Учитывать будут и фактическое число трудоустроенных безработных после первого, третьего и шестого месяцев с даты начала их работы.

По данным на конец апреля, уровень регистрируемой безработицы в Подмосковье составляет 2,33%. В службе занятости на учете стоят свыше 94 тысяч человек, а пособие получают около 35 тысяч.