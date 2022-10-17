Проверки продуктов на фермерском фестивале в Талдоме не выявили нарушений | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 18:08 Проверки продуктов на фермерском фестивале в Талдоме не выявили нарушений

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Осенний праздник АгроFest «ЭкоТалдом» прошел в парке культуры и отдыха «Победа» в Талдоме. Фермеры округа представили свою продукция, а ее безопасность оценили сотрудники Госветслужбы Подмосковья.

Глава ведомства, замглавы Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский рассказал, что специалисты использовали передвижную лабораторию для исследования молочной продукции, овощей, фруктов, мяса и меда.

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«По результатам ветконтроля вся продукция допущена к реализации», — заявил он.

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Всего было исследовано 68 образцов, каждый из которых успешно прошел проверку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев показал на всероссийской выставке лучшие достижения аграриев Подмосковья. Производители региона лидируют в стране по сыру, творогу, йогуртам, макаронам, мороженому, мясным и кондитерским изделиям.