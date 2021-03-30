Путепровод в Лобне построят досрочно. Первый этап завершат в 2022 году
Забивку свай будущего путепровода в Лобне завершили на 70%. На площадке постоянно находятся 50 человек и 40 специальных машин. Из-за социальной значимости сдать работы запланировали досрочно. Их проводят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Строительство путепровода стало частью масштабного проекта по созданию Северного обхода Лобни. Первый этап завершат в 2022 году, а второй и третий — в 2025-м.
Это отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. По его словам, активная фаза строительства началась в феврале по поручению губернатора Андрея Воробьева.
Работы идут в графике и находятся на личном контроле губернатора Подмосковья
Протяженность первого этапа составит 4,7 километра — из них 210 метров займет новый путепровод.
«Учитывая высокую востребованность дороги, строительство первого этапа планируем завершить в 2022 году», — отметили в Минтрансе Подмосковья.
А сам Северный обход Лобни протянется более чем на восемь километров. В перспективе он сможет пропускать по 120 тысяч машин каждый день.
Что будет после первого этапа?
Налаженное сообщение с Дмитровским и Рогачевским шоссе избавит водителей от необходимости стоять в больших пробках на переезде через железную дорогу и сократит время на въезд или выезд из города до 30 минут.