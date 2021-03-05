«Чуют слабых». Как себя вести при встрече с дикими животными или стаей собак

Встреча с диким животным или стаей бродячих собак может ввести человека в ступор, заставить паниковать. Главный специалист по биоразнообразию ГПБУ «Мосприрода» Николай Шелуханов в беседе с «360» пояснил, что зверей лучше лишний раз не раздражать.

Любое дикое животное, по словам Шелуханова, воспримет подходящего к нему человека как объект агрессии. И держаться от него лучше подальше.

«Обычно [животное] прижимает уши, начинает издавать посторонние звуки. Многие животные сначала делают выпады — чтобы испугать. Нужно отойти как можно дальше, но держать его в поле зрения, не поворачиваться спиной, не бежать, отходить спокойно назад. Чем дальше, тем лучше», — сказал специалист.

Он посоветовал зря не раздражать зверя — иначе человек для него превратится в объект нападения. Животное будет защищаться, а значит, нападет.

Волк на человека никогда первым не пойдет. Только если это будет больное раненое животное, очень голодное, бешеное Николай Шелуханов специалист ГПБУ «Мосприрода».

Медведи, успокоил специалист, в Московской области не водятся, как и волки. Иногда в город заходят молодые лоси, которых лучше оставить в покое. Из-за шума и внимания людей они теряются и тоже могут повести себя агрессивно.

Если человек встретился с бездомными собаками, то вести себя следует уверенно и ни в коем случае не убегать — спокойно отходить, как и в случае с дикими животными.

«Если вы начинаете убегать, у них просыпается инстинкт преследования. <…> Собаки зачастую нападают на беспомощных, чувствуют, что человек не может дать отпор. Начинают кружить, кусать, доходит до смертельных случаев», — пояснил Шелуханов.

Он посоветовал носить с собой что-нибудь наподобие газового баллончика, а при обнаружении стаи сообщить в местную администрацию и ветеринарную службу. Иногда собак можно отвлечь, бросив им корм, и этим выиграть себе время на отход.

Нападают, заключил Шелуханов, и домашние собаки: просто у них в голове «что-то клинит».