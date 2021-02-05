Прокуроры нашли более 9 тысяч нарушений в сфере защиты животных

В 2020 году Генпрокуратура выявила свыше 9,2 тысячи нарушений в сфере защиты животных. Наиболее часто их допускают при размещении госзаказов на выполнение работ по отлову.

Прокурорские проверки во всех регионах РФ провели в рамках исполнения поручения президента, сообщила газета «Известия». В надзорном органе расценили полученные результаты как свидетельство о недостаточности мер по охране животных и реализации закона «Об ответственном обращении с животными».

В документе указано, что в 2020 году органы прокуратуры пресекли более 9,2 тысячи нарушений законодательства в этой сфере. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли две тысячи лиц, возбудили 23 уголовных дела.

Самыми частыми преступлениями в Генпрокуратуре назвали нарушения при размещении госзаказов на выполнение работ по отлову животных. Некоторые регионы РФ игнорируют нормативы по содержанию и не следуют ветеринарно-санитарным нормам и правилам. Их также уличили в невыполнении порядка утилизации трупов животных. Грешат в субъектах и применением лекарств с истекшим сроком годности и использованием кормов, у которых нет документов.

Особое внимание надзорного органа на себя обратила Якутия, где возбудили сразу несколько уголовных дел. Прошлой весной зоозащитники обнаружили в республиканском центре содержания бездомных животных 200 собачьих и кошачьих трупов. Предположительно, их зарубили лопатами.

По мнению правоохранителей, негативно ситуация в этой сфере складывается в том числе из-за отсутствия правового механизма привлечения граждан к административной ответственности. Минюст уже разработал соответствующие поправки в КоАП и внес их в правительство. В Госдуме выступают за их максимально быстрое принятие.