Жители Подмосковья автоматически получат льготы при оплате ЖКУ. Вот как это будет работать

Сегодня компенсации при оплате жилищно-коммунальных услуг получают 2,7 миллиона жителей Московской области. Правительство региона намерено сделать начисление денег автоматическим. Поможет новый стандарт данных в ЕАИС ЖКХ.

Для этого управляющие компании должны вносить всю информацию об абонентах в единую информационную систему. Об этом на заседании правительства Подмосковья заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что начисление льгот за оплату жилищно-коммунальных услуг должно стать проактивным.

«Максимально легко и удобно должны жители получать эту льготу. Для этого все управляющие компании должны зайти в единую информационную систему. Я прошу этой работой заниматься подробно», — подчеркнул он.

Кто получает компенсацию?

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что сейчас льготы на жилищно-коммунальные услуги получают 2,7 миллиона жителей Московской области. Каждый год их становится больше на 70 тысяч человек.

Компенсацию получают 18 категорий граждан, в том числе ветераны войны, многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры и малообеспеченные жители.

Деньги возвращают за оплату света, газа, отопления, водоснабжения, капитального ремонта и вывоза мусора.

Источник фото: телеканал «360»

Размер компенсации зависит от категории льготника. Ветеранам возвращают 100% оплаты за услуги ЖКХ. Многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам компенсируют половину от суммы платежа. Для малообеспеченных компенсация составляет 30%.

В год на эти цели направляют 25,7 миллиарда рублей, из которых 20,2 миллиарда поступают из бюджета Подмосковья, остальные деньги идут из федеральной казны.

Как оформляют компенсацию сейчас?

Для оформления льготы человеку необходимо передать в МФЦ или в отделение социальной защиты заявление и приложить три документа: паспорт, удостоверение о праве на льготу и платежный документ.

Окончательное решение по оформлению компенсации принимают спустя восемь дней. Деньги возвращают 25-го числа каждого месяца. Формат оказания этой услуги предложили изменить и сделать автоматическим.

Как изменят начисление компенсаций?

Если человек попадает в льготную категорию, ему не нужно никуда обращаться. Данные о нем поступят из федеральной системы в регион. Из действующей в Подмосковье системы ЕАИС ЖКХ службы узнают адрес человека и его ежемесячные траты на коммунальные услуги.

Источник фото: телеканал «360»

В зависимости от того, к какой категории льготников относится получатель, ему начислят компенсацию в 100, 50 или 30%. Получателю нужно только указать реквизиты своей карты. Сделать это можно дистанционно. Ходить никуда не нужно.

Что для этого нужно?

Всем управляющим компаниям, ресурсным организациям и региональным операторам необходимо регулярно обновлять данные по абонентам в системе ЕАИС ЖКХ. Пока это делают не все.

Источник фото: телеканал «360»

Из пяти тысяч организаций более трех тысяч не зарегистрированы в системе. Но даже среди тех, кто передает данные регулярно, делают это только 615, редко вносят информацию 629, а 639 вообще ничего не сообщают о своих абонентах.

Как это изменят?

Чтобы организации вносили актуальные данные об абонентах, в системе ЕАИС ЖКХ появится новый стандарт. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Он подчеркнул, что к доработке системы подключатся специалисты «Ростелекома».

«„Ростелеком“ должен нам до 1 апреля доработать систему, чтобы там появились все реквизиты, чтобы мы могли уже в этом году, во втором квартале, приступить к этой работе», — отметил Хромушин.

Губернатор Московской области поручил сообщить о проведенных изменениях в первой декаде июня. Андрей Воробьев добавил, что эта услуга касается большого количества жителей, поэтому действовать нужно оперативно.