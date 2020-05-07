Без дистанции и QR-кода. В Подмосковье выявили около 4400 нарушений в транспорте на майских праздниках

В Подмосковье выявили порядка 4,4 тысячи нарушений в транспорте на майских праздниках. Так, пассажиры не соблюдали социальную дистанцию и пытались проехать без QR-кода.

Рейды с 1 по 5 мая провели инспекторы областного Минтранса и сотрудники Росгвардии. Они нашли 36 пассажиров, которые попытались прокатиться на общественном транспорте без QR-кода.

Еще тысячи других нарушений были связаны с несоблюдением социальной дистанции в полтора метра. За этим следили как в транспорте, так и на остановках. Вместе с тем правила режима самоизоляции нарушили пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.

В проверках задействовали больше 160 инспекторов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Они также напомнили пассажирам о необходимости носить защитные маски.

За нарушение социальной дистанции жителям грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 до 300. За проезд в общественном транспорте без пропуска — пять тысяч.

А с 12 мая в Московской области станет обязательным ношение защитной маски. За нарушения будет грозить штраф в размере четырех тысяч рублей.