Бесплатный велопрокат для «Активного долголетия» появится в большинстве округов Подмосковья к концу сентября

Точек бесплатного велопроката для участников проекта «Активное долголетие» станет больше в Подмосковье. К концу сентября они появятся почти в каждом городском округе.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что всем участникам проекта доступен бесплатный велопрокат.

Он доступен в учреждениях соцобслуживания, парках и зонах отдыха в 13 городских округах, а к концу сентября прокаты появятся уже почти в каждом округе Ирина Каклюгина.

У пенсионеров есть возможность воспользоваться прокатом в Клину, Королеве, Мытищах, Орехово-Зуеве, Солнечногорске, Павловском Посаде, Пушкино, Балашихе, Егорьевске, Кашире, Коломне, Ивантеевке, Серпухове.

«Для участников проекта „Активное долголетие“ открывается все больше возможностей. Помимо занятий и экскурсий, им доступна спортивная инфраструктура. И велопрогулка — это отличная возможность провести время на свежем воздухе с пользой», — отметила Каклюгина.

Полный список адресов с бесплатным велопрокатом можно найти по ссылке.