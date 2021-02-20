Бесплатные кинопоказы подготовили в Подмосковье к 23 Февраля

Для жителей Подмосковья проведут бесплатные сеансы фильмов с 20 по 25 февраля. Кинопоказы приурочили ко Дню защитника Отечества.

Сеансы состоятся в Мытищах, Дубне, Наро-Фоминске, Зарайске, Лыткарине, Орехово-Зуеве, Пушкинском и Богородском округах.

На показы жителей пригласили «Мособлкино» и Министерство культуры Подмосковья. Зрителям покажут три фильма.

Например, они увидят новую военно-историческую драму «Зоя» режиссеров Леонида Пляскина и Максима Бриуса. Ее посвятили Космодемьянской, получившей в годы Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза.

Военная драма «Зоя» покажет жизненный путь комсомолки от выпускного бала в июне 1941 года до героической гибели.

Также зрителям покажут кинокартину «28 панфиловцев». Это исторический художественный фильм Андрея Шальопы и Кима Дружинина, рассказывающий о легендарном подвиге советских бойцов при обороне Москвы в 1941 году.

Вместе с тем гостям представят фильм режиссера Константина Буслова «Калашников».

Время показов потребуется уточнить на официальных сайтах площадок-организаторов. Вход свободный.

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