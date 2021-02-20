Подмосковные парки подготовили квесты и семейные программы к 23 Февраля

Квадробиатлон, лазертаг, кинокаток, поисковые квесты — это и многое другое организуют в парках Подмосковья ко Дню защитника Отечества. Жителей пригласили присоединиться к активным программам с 20 по 23 февраля.

Гостей областных парков ждут командные и семейные игры, выступления ансамблей, спортивные эстафеты. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья.

Реутов

В центральном парке Реутова 20 февраля предложат поиграть в лазертаг. Сеансы будут начинаться каждые полчаса — с 11:00 до 16:00.

В этот же день здесь выступит ансамбль народной песни «Любо-Мило». Он поздравит жителей с наступающим Днем защитника Отечества в 17:00.

А 23 февраля посетителей парка пригласили на кинокаток. В 18:00 показ фильма «Калашников» начнется прямо на льду.

Истра

В городском парке Истры 21 февраля проведут спортивную семейную эстафету «Папа может!». Она начнется в 11:00.

Гости увидят и показательное выступление местных кикбоксеров. Они представят академию боевых искусств «Знамя Победы».

Люберцы

В Наташинском парке Люберец 22 февраля можно будет присоединиться к программе активного отдыха «Юный защитник Отечества». Ее подготовят для детей.

Ребят пригласят сыграть в лазертаг, принять участие в поисковом квесте и мастер-классе по маскировке.

А 23 февраля в Малаховском парке культуры и отдыха состоятся соревнования по зимнему квадробиатлону. Они начнутся в полдень. Посетители увидят кросс на багги и стрельбу из маркеров для пейнтбола по мишеням.

Регистрацию откроют уже в 11:00. Победители получат призы от организаторов.

Балашиха и Ногинск

В парке «Пехорка» Балашихи 23 февраля организуют праздничный концерт. Он начнется в полдень.

В 12:00 в Ногинске состоятся соревнования по слэклайну и корнхоллу. Для детей будет работать школа сноубординга. Гости увидят и концертные, интерактивные мероприятия.

Сергиев Посад и Домодедово

В парке «Скитские пруды» Сергиева Посада 23 февраля проведут соревнования «Сильный спорт». Они начнутся в 11:00 на воркаут-площадке.

Активно провести время пригласили и в Домодедове. В местном парке «Елочки» 23 февраля состоится интерактивная программа «Взятие крепости».

Посетителей ждут активные зимние игры, соревнования от спортивного клуба и мастер-классы. Начало в 12:00.

В 17:00 на катке парка пройдет тематический радиоэфир, а в 19:00 все желающие смогут подключиться к прямому эфиру в Instagram @parki_domodedovo, где состоится праздничная игра «Лото» с фирменными призами от парка и партнеров.