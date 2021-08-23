Бесплатные автобусы начали курсировать на АрМИ-2021 в Подмосковье

Посетители и участники Армейских международных игр в Подмосковье могут добраться до места их проведения на бесплатных автобусах. Они уже начали курсировать и подвозить первых гостей.

Источник фото: телеканал «360» Автобусы выделили в «Мострансавто». Они перевезут гостей и участников к месту проведения игр. Армейские международные игры развернули параллельно с форумом «Армия» на полигоне Алабино и в парке «Патриот». Программа продлится до 4 сентября. От «Мострансавто» выделили 280 автобусов. Проезд возможен только в защитных медицинских масках. Армейские международные игры открыл президент Владимир Путин. В соревнованиях примут участие команды из России, Белоруссии, Азербайджана, Абхазии, Казахстана, Киргизии, Южной Осетии, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама, Китая, Мали, Монголии, Мьянмы, Сирии, Сербии, Катара и Венесуэлы.