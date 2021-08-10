Свыше 530 автобусов бесплатно перевезут гостей форума «Армия» в Подмосковье

Для посетителей Международного военно-технического форума «Армия» в Подмосковье выделят 530 бесплатных автобусов. Программа состоится с 22 по 28 августа.

Автобусы выделят для комфорта посетителей. Их предоставят в «Мострансавто». Компания будет бесплатно перевозить гостей, участников и организаторов.

Как рассказал генеральный директор «Мострансавто» Сергей Смирнов, в работе задействуют около 165 водителей.

Наши автобусы и сотрудники задействованы в перевозках посетителей форума ежегодно. Мы обладаем автопарком, который соответствует самым современным критериям безопасности и комфорта Сергей Смирнов.

Он добавил, что у сотрудников всех подразделений компании есть необходимая квалификация.

Международный военно-технический форум «Армия» пройдет в подмосковном парке «Патриот».