Свыше 530 автобусов бесплатно перевезут гостей форума «Армия» в Подмосковье
Для посетителей Международного военно-технического форума «Армия» в Подмосковье выделят 530 бесплатных автобусов. Программа состоится с 22 по 28 августа.
Автобусы выделят для комфорта посетителей. Их предоставят в «Мострансавто». Компания будет бесплатно перевозить гостей, участников и организаторов.
Как рассказал генеральный директор «Мострансавто» Сергей Смирнов, в работе задействуют около 165 водителей.
Наши автобусы и сотрудники задействованы в перевозках посетителей форума ежегодно. Мы обладаем автопарком, который соответствует самым современным критериям безопасности и комфорта
Он добавил, что у сотрудников всех подразделений компании есть необходимая квалификация.
Международный военно-технический форум «Армия» пройдет в подмосковном парке «Патриот».