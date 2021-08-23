Путин открывает «АрМИ‐2021» в Подмосковье. Прямая трансляция

В Подмосковье в парке «Патриот» проходит церемония открытия Армейских международных игр «АрМИ-2021». В ближайшие минуты ожидается выступление президента РФ Владимира Путина. «360» ведет прямую трансляцию.

Армейские международные игры стартовали в Алабине 22 августа. Они будут проходить до 4 сентября. «АрМИ-2021» проходят параллельно с форумом «Армия-2021» на полигоне Алабино и в парке «Патриот». В соревнованиях примут участие команды из России, Белоруссии, Азербайджана, Абхазии, Казахстана, Киргизии, Южной Осетии, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама, Китая, Мали, Монголии, Мьянмы, Сирии, Сербии, Катара и Венесуэлы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее пожелал удачи всем участникам «АрМИ-2021».