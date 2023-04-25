Важное 25 апреля 2023, 08:23 Беспилотник с камерой обнаружили в Подмосковье — Shot Shot: дрон-разведчик с камерой нашли в Богородском округе Подмосковья Unsplash

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В Богородском округе Подмосковья рядом с садовым товариществом нашли дрон-разведчик с камерой без опознавательных знаков. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Беспилотник черного цвета размером 30 на 40 сантиметров с красными лопастями рухнул на территории СНТ «Уголек». Специалисты предположили, что его могли использовать для разведки, так как аппарат оснастили камерой и микрофоном. На месте, где нашли дрон, определить его принадлежность не удалось — на БПЛА не нашли никаких опознавательных знаков.

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Черный беспилотник за несколько часов до находки пролетел в небе над Серпуховым, который находится в 110 километрах по прямой от садового товарищества. Женщина заметила его и позвонила в полицию.

Новый дрон нашли в четырех километрах от СНТ «Заря», рядом с которым 24 апреля обнаружили беспилотник украинского производства. Власти Богородского округа в целях безопасности отменили праздничное шествие и вечерний концерт в День Победы.

Другой беспилотный летательный аппарат упал в Павлово-Посадском округе. Местные жители услышали, как он рухнул на землю, и вызвали полицию. По информации ТАСС, дрон оказался небоевым — на нем не нашли взрывчатых веществ, только парашюты.