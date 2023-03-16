Подмосковье 16 марта 2023, 09:55 Банный комплекс построят на базе отдыха в Клину

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На базе отдыха «Усадьба охотника» в Клину построят банный комплекс. В нем смогут трудоустроиться пять человек. Застройщиков станет компания «Охотовед», рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

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Площадь здания составит 234 квадратных метра. Для отдыхающих оборудуют гардероб, гостиную, раздевалки, массажный кабинет, помывочную хамам и бани.

Сейчас в загородном комплексе работают 12 номеров, коттеджи, ресторан и объекты для организации рыбалки и охоты.

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