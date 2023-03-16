16 марта 2023, 09:55
Банный комплекс построят на базе отдыха в Клину
На базе отдыха «Усадьба охотника» в Клину построят банный комплекс. В нем смогут трудоустроиться пять человек. Застройщиков станет компания «Охотовед», рассказали в Минжилполитики Подмосковья.
Реклама
Площадь здания составит 234 квадратных метра. Для отдыхающих оборудуют гардероб, гостиную, раздевалки, массажный кабинет, помывочную хамам и бани.
Сейчас в загородном комплексе работают 12 номеров, коттеджи, ресторан и объекты для организации рыбалки и охоты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Клин
Рабочие места
Реклама
Реклама