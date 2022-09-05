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Подмосковье

05 сентября 2022, 20:46

Павильон на остановке в Раменском установят по просьбе местного жителя, на которую обратил внимание Андрей Воробьев

Власти Подмосковья пообещали оборудовать остановку в Раменском по просьбе местного жителя

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Администрация Раменского городского округа пообещала установить остановочный павильон на остановке «Тяжинский карьер». Ранее просьбу местных жителей рассмотрел губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Обращения жителей Подмосковья рассмотрели на совещании губернатора с главами городских округов и членами правительства.

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Житель Раменского округа Олег Нерусев обратился за помощью. Мужчина попросил установить павильон на автобусной остановке «Тяжинский карьер» — это недалеко от метро «Котельники» на Володарском шоссе.

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«Остановка ничем не обозначена — нет таблички, нет расписания, нет дорожного покрытия, нет павильона. Светофор на данном участке дороги тоже не предусмотрен, а трасса очень оживленная», — отметил житель.

Губернатор рассмотрел жалобу Нерусева. Мужчина получил ответ из раменской администрации. Там сообщили, что вопрос взяли на контроль и уже на следующей неделе павильон на остановке «Тяжинский карьер» установят.

Глава Подмосковья отметил высокий запрос жителей региона на благоустройство. По словам Андрея Воробьева, вопрос актуален и в крупных, и в небольших городах.

Андрей Воробьев

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