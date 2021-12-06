Авторы еще 74 научных проектов Подмосковья выиграли гранты на исследования

Авторы 74 проектов из Подмосковья выиграли гранты от Российского научного фонда. Они получат деньги на свои исследования, которые состоятся в 2022–2023 годах.

Российский научный фонд подвел итоги конкурса этого года. От Подмосковья победу одержали авторы 74 проектов, и теперь их ждут гранты.

Ежегодная поддержка научного фонда для каждого проекта — порядка 1,49 миллиарда рублей Екатерина Зиновьева.

Победителями стали авторы проектов из Московского физико-технического университета в Долгопрудном, научного центра биологических исследований в Пущине, Института физики твердого тела имени Осипьяна в Черноголовке.

Вместе с тем победу одержали ученые из Института проблем химической физики в Черноголовке, Института теоретической и экспериментальной биофизики в Пущине, Объединенного института ядерных исследований в Дубне и не только.

Среди десятков тысяч участников поддержку получат проекты авторов, которые представили 433 учреждения. Среди них 18 — из Подмосковья.