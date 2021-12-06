facebook_pixel
    06 декабря 2021, 15:24

    Авторы еще 74 научных проектов Подмосковья выиграли гранты на исследования

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Авторы 74 проектов из Подмосковья выиграли гранты от Российского научного фонда. Они получат деньги на свои исследования, которые состоятся в 2022–2023 годах.

    Авторы еще 74 научных проектов Подмосковья выиграли гранты на исследования | Изображение 1

    Российский научный фонд подвел итоги конкурса этого года. От Подмосковья победу одержали авторы 74 проектов, и теперь их ждут гранты.

    Ежегодная поддержка научного фонда для каждого проекта — порядка 1,49 миллиарда рублей

    Екатерина Зиновьева.

    Победителями стали авторы проектов из Московского физико-технического университета в Долгопрудном, научного центра биологических исследований в Пущине, Института физики твердого тела имени Осипьяна в Черноголовке.

    Вместе с тем победу одержали ученые из Института проблем химической физики в Черноголовке, Института теоретической и экспериментальной биофизики в Пущине, Объединенного института ядерных исследований в Дубне и не только.

    Среди десятков тысяч участников поддержку получат проекты авторов, которые представили 433 учреждения. Среди них 18 — из Подмосковья.