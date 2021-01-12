Президентские гранты вручат 12 ученым из Подмосковья для двухлетних исследований

Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. По ее словам, десять кандидатов наук получат 1,2 миллиона рублей — по 600 тысяч в год. А двоим докторам наук вручат по два миллиона — миллион раз в 12 месяцев.

Фундаментальные исследования наших ученых неоднократно отмечала конкурсная комиссия, принимающая решение о вручении грантов Екатерина Зиновьева.

Гранты получат семь ученых из наукоградов Подмосковья. При этом шестеро представят Пущино и Черноголовку, а еще один — Королев. Также поддержат пятерых специалистов из Мытищ и Долгопрудного.

В первую очередь каждый ученый подал заявку, которая прошла конкурсный отбор. Всего было около 1,5 тысячи кандидатур. По результатам конкурса лидерами стали 400 кандидатов наук и 60 докторов наук.