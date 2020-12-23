Президентские гранты в области науки вручили 10 ученым из Подмосковья

Президентские гранты ученым вручили по трем направлениям. Это помощь ведущим научным школам, молодым кандидатам и докторам наук.

Все награды передала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Она отметила, что получателями грантов стали сразу три научные школы региона.

Учитывая, что гранты в этой области выдают раз в два года, а победителями конкурсного отбора становится лишь 50 школ, такой результат стал очень достойным и показательным Екатерина Зиновьева.

Грант за экстремальные и вероятностные задачи для конечных дискретных структур получил доктор физико-математических наук Дмитрий Шабанов.

Гранты для поддержки исследований, проводимых молодыми кандидатами наук, передали Татьяне Абакумовой, Александру Аккуратову, Максиму Фараонову, Андронику Арутюнову, Юлии Кулешовой и Анне Зиминой.

А гранты ведущим научным школам вручили Артему Оганову, Роману Моргунову и Андрею Райгородскому.

Разработки ученых

Например, ученые из Подольска разработали тест-системы для ферм. У некоторых пород рогатого скота при разведении происходят мутации. Теперь их можно определить с помощью специального анализа.

«Эти мутации влияют на фертильность животных. Хозяйства страдают от потери молодняка и несут экономический ущерб», — объяснила Анна Зимина.

А исследования Андроника Арутюнова из Московского физико-технического института в Долгопрудном в перспективе могут быть использованы в криптографии для устранения ошибок при передаче информации.

У меня будет возможность более спокойно заниматься наукой, съездить на несколько конференций и взять с собой несколько студентов Андроник Арутюнов.

Большинство тех, кто получил гранты, ранее стали лауреатами премии губернатора Подмосковья или оформили социальную ипотеку. Это существенное подспорье в покупке собственного жилья.