Коломна приняла почти 100 беженцев из Донбасса. Им помогут найти работу

В Коломне приняли уже 98 приезжих из Донбасса жителей. Среди них 48 — дети. Взрослые беженцы выразили желание выйти на работу. Им помогут трудоустроиться со следующей недели. Об этом глава округа Александр Гречищев доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Городской округ Коломна 24 февраля принял жителей ДНР и ЛНР. Гречищев доложил губернатору о том, как их разместили.

По вашему поручению я лично встречал поезд в Москве. Всех разместили в социальном объекте на территории, где находится пять домиков, и в каждом — по 20 человек Александр Гречищев.

Сейчас, по его словам, там находятся 98 беженцев: 48 детей и 50 взрослых. Нуждающимся оказали медицинскую помощь. С понедельника дети посещают школу.

«Взрослые жители — 19 человек — изъявили желание пойти на работу. Сейчас немного отдыхают, восстанавливаются, а со следующей недели они будут трудоустроены», — подчеркнул глава округа.

Он добавил, что дошкольникам предоставили места в детских садах.

Прошу вас и дальше внимание уделять. Очень важно максимальную заботу проявить. И о тех, кто хочет работать, прошу позаботиться Андрей Воробьев.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помог разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей.