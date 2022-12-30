Подмосковье 30 декабря 2022, 14:13 Автомобилистов попросили соблюдать ПДД в праздники в Подмосковье

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Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья попросили жителей соблюдать ПДД в новогодние каникулы. Из-за праздников риск аварий увеличен, их частая причина — нетрезвое вождение и превышение скоростного режима. Водителей просят быть особо внимательными и осторожными на дорогах.

Госавтоинспекция будет строго контролировать дороги с 30 декабря по 8 января. В городах будут проходить рейды и массовые проверки. Кроме того, инспекторы проведут информационную работу с водителями, чтобы предупредить травматизм на дорогах.

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Автомобилистов просят учитывать погодные условия, не выезжать на летней резине, соблюдать скоростной режим и не садиться за руль в нетрезво виде. Любителям катания на квадроциклах и снегоходах рекомендуют делать это в специальных местах.

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