Автобус и два легковых автомобиля столкнулись на трассе «Кола» под Петербургом

Один человек погиб и пятеро получили травмы в крупном ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти. Два автомобиля и заказной автобус столкнулись неподалеку от поселка Доможирово.

По данным ФКУ «Упрдор „Северо-Запад“», авария произошла в 12:40 на 187-м километре трассы. Среди пострадавших есть двое детей, сообщило 47news.

По информации издания, в заказном автобусе находились около 40 человек. Среди них никто не пострадал. На месте ЧП работают спасатели, сотрудники полиции, скорая помощь и сотрудники компании-подрядчика, которая обслуживает дорогу. В «Упрдоре» подчеркнули, что на этом участке трассы был убран снег, а покрытие обрабатывалось противогололедными материалами.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что последствия аварии ликвидировали четыре сотрудника ведомства. Спасатели деблокировали пострадавших. Обстоятельства и причины ДТП будут установлены позднее.