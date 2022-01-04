Водителям дали советы по подготовке машины к путешествию в новогодние каникулы

Зимой при планировании дальних поездок на автомобиле нужно уделить особое внимание состоянию своего транспортного средства. Тем более если водитель планирует маршрут по бездорожью, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Эксперт отметил, что современные машины в принципе не требуют какой-то специальной подготовки, если передвижение будет проходить по дорогам общего пользования, сообщил RT.

«Современная машина не требует никакой особой подготовки к дальней зимней поездке, если, конечно, это поездка стандартная, не предполагается штурм бездорожья», — отметил Кадаков.

Но если же автомобиль уже не в идеальном состоянии, специалист посоветовал в первую очередь проверить аккумулятор. «Если вы понимаете, что аккумулятор еле тянет и каждое утро вы с трудом запускаете двигатель, то, вполне возможно, где-то в 500 километрах от дома он умрет», — предупредил он.

При таком сценарии водителю придется прикуривать или экстренно искать замену. Чтобы такого не произошло, его нужно заранее зарядить или сразу поставить новый.

Отдельно Кадаков указал на то, что человек за рулем должен обеспечить себе хорошую видимость, поэтому следует взять с собой две-три емкости с омывающей жидкостью.

Тем, кто водит машину с дизельным двигателем, Кадаков рекомендовал иметь при себе присадки, которые добавляются в топливо. Помимо этого, он посоветовал не забыть рабочий домкрат и запасное колесо.

В заключение эксперт отметил, что отправляться в долгую дорогу зимой при плохом самочувствии, не выспавшись, не лучшая идея. Также, по его мнению, не стоит слишком перегружать машину багажом.