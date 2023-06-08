Подмосковье 08 июня 2023, 17:56 Автоматические шлагбаумы установят на 10 ж/д переездах Подмосковья в 2023 году Источник: "Московская Железная дорога"

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Автоматические шлагбаумы установит на 10 железнодорожных переездах в Подмосковье в этом году. Они позволит снизить риски ДТП.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, шлагбаум установят на станциях Зеленый Бор, Ивантеевка, Фаустово, на перегонах Фаустово — Виноградово, Чкаловская — Монино, Александров-2 — Бельково, Пост 81 км — Наугольный, Бронницы — Фаустово и Павшино — Нахабино.

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Технология позволит в автоматическом режиме подавать извещение о приближении поезда и удаленно закрывать шлагбаумы. Он будет опускаться и подниматься с включением красного и зеленого сигналов. Сейчас такими устройствами оснащены три переезда на Белорусском направлении МЖД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьве заявил о строительстве пяти мостов на железнодорожных путях. До конца этого года такие переходы появятся в Раменском, Реутове, Люберцах, Ленинском округе и Серпухове.

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