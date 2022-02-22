Автобусы маршрута 20К в Химках начнут приходить быстрее

Количество автобусов на маршруте 20К в Химках увеличили с двух до шести. Время ожидания для жителе сократилось. Транспорт этого маршрута курсирует от торгового центра «Мега» до аэропорта «Шереметьево».

По словам местных жителей, автобусы 20К теперь приезжают каждые 15–20 минут. На маршруте действуют все льготы.

«Это один из наиболее протяженных маршрутов. Он проходит через такие крупные массивы, как ТЦ „Мега“, жилые комплексы „Солнечная система“, „Две столицы“, „Город Набережных“ — и до аэропорта Шереметьево, остановки аэроэкспресса», — прокомментировал замглавы городского округа Химки Родион Левочка.

Автобусы под номером 20К — один из «мостиков», соединяющих крупные ЖК с важной инфраструктурой. От торговых центров район отделяют железнодорожные пути. Надземный переход над ними обещают открыть только в июле 2022 года, а пока автобус — единственный способ безопасно добраться в другую часть города.

Прежний перевозчик прекратил обслуживание маршрута 20К 10 февраля. Администрация округа оперативно разыграла конкурс и нашла нового исполнителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о прибавках к зарплате водителей автобусов «Мострансавто» с 1 марта. Максимальный размер надбавки составит 15%. Таким образом предполагается решить проблему дефицита кадров в общественном транспорте Московской области.