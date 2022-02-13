Воробьев рассказал о развитии транспорта в Подмосковье

В Московской области активно строят дороги, в Долгопрудном появится станция метро, в регионе увеличат парк машин скорой помощи и общественного транспорта, а водителям автобусов «Мострансавто» с марта повысят зарплату. О развитии транспорта глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в передаче «Неделя в городе» в эфире телеканала «Россия 1».

«Вот здесь, буквально на границе Рижского шоссе, появится станция метро в Долгопрудном „Физтех“. На территории Москвы открывается метро — это очень важно для жителей Долгопрудного. Мы обсуждаем эти вопросы постоянно с мэром и просим найти решение. Ну и конечно, строим дороги. Здесь без них никуда», — сказал Воробьев.

Губернатор рассказал, что на этой неделе был Ленинском городском округе. Там уже огромные микрорайоны, но до сих пор двухполосная дорога.

«Мне жители говорят, послушай, ну сделай четыре полосы. Дай большего размера автобусы. Что здесь можно сказать? Житель прав. Мы должны думать, как это обеспечить», — заявил Воробьев.

Глава Подмосковья добавил, что в регионе увеличивают и парк «Мострансавто», и частных перевозчиков. И водителям автобусов «Мострансавто» с марта повысят зарплаты. Максимум водитель может получить дополнительно 15% выплату.

«То же самое касается и водителей скорой помощи. Мы увеличиваем парк и скорой помощи, и общественного транспорта, потому что они очень востребованы», — объяснил губернатор.