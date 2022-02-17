Пусть зарастет народная тропа. Переходы через пути в Подмосковье будут строить по-новому

Многие жители Подмосковья ездят на работу на электричках или поездах МЦД. Железная дорога — место всегда опасное, и чтобы людям не приходилось ходить по тропам перед приближающимся поездом, нужно строить надземные переходы. Но просто поставить лестницу недостаточно — по переходу должно быть удобно подниматься и с колясками, и с велосипедом. Губернатор Андрей Воробьев поручил заключить соглашение с РЖД, по которому крытые переходы с широкими коридорами и лифтами станут обязательным стандартом.

Безопасность и комфорт

Особая необходимость в надземных пешеходных переходах сейчас есть в семи городских округах. Губернатор Андрей Воробьев пообещал жителям, что проблему решат до конца следующего года.

«В июле этого года откроем переход в Химках, в Транспортном проезде. Знаю, что местные жители ждут этот объект. В следующем — сдадим переходы в Люберцах, Истре, Раменском, Реутове, Серпухове и Ленинском», — сказал глава региона.

Для жителей Химок собственный переход действительно необходим. В районе, где его собираются строить, находятся жилищные комплексы «Солнечная система» и «Две столицы». Пока перед жителями, которые хотят попасть на электричку или просто перейти в другую часть города, стоит выбор: пройти несколько километров до станций Молжаниново или Химки или, рискуя жизнью, пройти по народной тропе через пути.

Строительство перехода в Химках началось в декабре прошлого года. На одной стороне уже возвели первую башню и идет работа над второй. Связывающий их пролет начнут устанавливать в марте, а к июлю жители смогут спокойно пользоваться новым надземным переходом, возведенным по новому стандарту.

Проект надземного перехода. Источник фото: пресс-служба правительства Московской области

Это крытое пространство с коридором шириной четыре метра и грузовыми лифтами в башнях. Большая площадь галереи позволит не создавать толкучку в час пик. По предварительной оценке, переходом в час смогут воспользоваться до двух тысяч человек.

Пешеходный мост с четырьмя лифтами уже строят на станции Ипподром МЦД-3 в Раменском городском округе. При строительстве учитывают доступность для маломобильных пассажиров.

До конца этого года на станции Лесной Городок в Одинцовском городском округе появятся надземный переход и специальный пешеходный тоннель с кассами и туалетами для пассажиров. Новые помещения откроются в июне, а полностью реконструированная станция заработает в сентябре.

Источник фото: пресс-служба правительства Московской области

Летом пешеходный мост для пересечения железнодорожных путей возведут на станции Ольгино в городском округе Балашиха. Его площадь составит более двух тысяч квадратных километров. Для удобства жителей там установят лифты и эскалаторы.

Проект станции Ольгино. Источник фото: правительство Московской области

Зампред правительства Московской области Анна Кротова в докладе правительства 14 февраля заявила, что до конца 2024 года в городских округах появятся 44 новых перехода, из которых 14 — это надземные, сделанные по новому стандарту. Остальные — оборудованные одноуровневые переходы через железнодорожные пути.

Источник фото: пресс-служба правительства Московской области

К новым правилам подведут построенный надземный переход в городском округе Балашиха, на Зеленой улице. Местные жители пожаловались, что установленные там подъемники постоянно ломаются. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства 14 февраля назвал подобную технику пережитком прошлого.

«Лифт должен быть удобный, просторный, чтобы и с сумками, и с колясками, и старшие могли им пользоваться. А этот рудимент с кнопкой и подъемником давайте оставим в прошлом», — отметил он. Воробьев добавил, что подобные устройства должны поднимать грузы, а не людей.

Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Олег Тони согласился с губернатором Подмосковья, что новые стандарты для надземных переходов необходимы. Он подчеркнул, что подъемники в Балашихе заменят на лифты, но для этого нужно время.

Правила перехода

Надземные и одноуровневые переходы через железную дорогу очень важны для безопасности движения: без них жители ходят по путям. Многотонный состав не останавливается мгновенно, если видит на путях человека. Не поможет даже гудок, если человек идет в наушниках. Все переходы — это единственный законный способ перейти железную дорогу.

Генеральный директор и председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров заявил, что совместно с властями Московской области в регионе ликвидировали более 750 опасных троп через рельсы. Вместо них проложили специальные подходы к пешеходным переходам, чтобы жители не переходили пути в неположенных местах. Кроме того, вдоль железных дорог дополнительно построили 30 километров ограждений.

Сейчас продолжается работа над инфраструктурой, направленная на снижение случаев травматизма на железной дороге. На станции МЦД-1 Баковка в Одинцовском городском округе строят конкорс с подземными вестибюлями для пассажиров. Специальные тоннели через пути возводят на станции Очаково-1 для будущего МЦД-4.

Всего в Подмосковье запланировано организовать 30 одноуровневых переходов и семь разноуровневых, а также постройку дополнительных ограждений около путей, проходящих через населенные пункты.