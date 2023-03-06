Подмосковье 06 марта 2023, 13:31 Автобусы и электрички Подмосковья будут ходить по расписанию субботы 8 марта

Читать 360tv в

Минтранс Подмосковья рассказал о режиме работы общественного транспорта 8 марта. По сообщению ведомства, автобусы и электрички будут двигаться по субботнему расписанию.

Узнать расписание маршрутов жители могут на вокзалах, станциях и остановках. В Международный женский день будут двигаться 6,5 тысячи автобусов, из которых 3,3 тысячи — перевозчика «Мострансавто».

Реклама

Расписание движения электричек доступно на железнодорожных вокзалах и станциях, а также на сайтах ЦППК и МТППК. В четверг 9 марта общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

Реклама

В министерстве добавили, что во время праздника на всех объектах транспортной инфраструктуры усилят меры безопасности. Специалисты проверят исправность всех основных узлов и агрегатов, а с водителями проведут инструктаж.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году. Рядомс ними появятся комфортные зоны ожидания, парковки, пешеходные дорожки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».