Жителям Подмосковья напомнили автобусные маршруты до музеев о космосе

Жители Подмосковья могут доехать до музеев о космосе на автобусах, курсирующих по 25 маршрутам. К 60-летию полета Гагарина подготовили насыщенные программы и тематические экспозиции.

Об этом напомнили в День космонавтики. Жителей Московской области пригласили в музеи и обсерватории.

Звездный Городок

Если конечная цель поездки — Звездный Городок, то до Центра подготовки космонавтов можно добраться по маршрутам № 380 Звездный Городок — Москва, станция метро «Щелковская», № 50 Звездный Городок — Питомник.

Выйти потребуется на остановке «Улица Циолковского». И те же самые маршруты помогут доехать до Музея центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Но тогда остановкой, на которой потребуется выйти, будет «Звездный Городок».

Королев

До Музея ракетно-космической корпорации «Энергия» помогут доехать маршруты № 9 Гастроном — ЦНИИМАШ, №1 станция Подлипки — улица Силикатная и №5 улица Мичурина — станция Подлипки.

А до Музея новейшей истории города отправляются автобусы № 2 станция Подлипки — улица Силикатная, № 9 Гастроном — ЦНИИМАШ. Нужно доехать до остановки «Центральный дом культуры».

Люберцы

До Музея Люберецкого техникума имени Гагарина курсируют автобусы по семи маршрутам:

• №2 станция Люберцы — 115 квартал — станция Люберцы;

• №323 Октябрьский — Москва, станция метро «Выхино»;

• №346 Красково, поселок Коренево — Москва, станция метро «Выхино»;

• №373 Люберцы, улица Строителей — Москва, станция метро «Выхино»;

• №414 Малаховка, улица Парковая Роща — станция метро «Котельники»;

• №431 Люберцы, улица 8 Марта — станция метро «Котельники»;

• №463 Малаховка — Москва, станция метро «Выхино».