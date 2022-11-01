Автобусами до аэропортов воспользовались свыше двух миллионов раз в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 12:25 Автобусами до аэропортов воспользовались свыше двух миллионов раз в Подмосковье с начала года

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С начала года пассажиры совершили почти 2,3 миллиона поездок на автобусах «Мострансавто» до аэропортов Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. Компания обслуживает десять таких маршрутов.

Самым популярным маршрутом оказался № 441 «Жуковский — метро "Котельники"». На нем совершили 852 тысячи поездок. Еще 302 тысячи раз пассажиры воспользовались маршрутом № 1 «улица. Лацкова — Наркомвод». Третьим по популярности стал № 48 «станция Лобня — Шереметьево — Дубровки» с 296 тысячами транзакций.

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Чаще всего пассажиры использовали для оплаты проезда банковские карты. Это свыше 876 операций. Еще 860 тысяч раз они расплатились социальными картами и свыше 455 тысяч — «Тройкой» и «Стрелкой».

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