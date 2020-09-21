Автобус с портретом князя Владимира Храброго запустили в Серпухове

Торжественный запуск состоялся на Привокзальной площади. Об этом сообщила пресс-служба администрации Серпухова.

Автобус украсили изображением князя в честь 640-й годовщины Куликовской битвы — под его предводительством серпуховская рать сражалась в составе Засадного полка. Исход боя был решен в пользу русских.

Идею предложил городской Совет родительской общественности. Эту инициативу поддержали администрация городского округа и депутат Вячеслав Орехов.

Новый автобус запустили при участии заместителя главы Ольги Шашковой и председателя Совета родительской общественности Ольги Полуэктовой.

Источник фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Кроме того, на церемонии присутствовали активисты «Молодой гвардии», общественники, юнармейцы, участники клуба имени Владимира Храброго. Они стали первыми пассажирами автобуса.