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    21 сентября 2020, 10:09

    Автобус с портретом князя Владимира Храброго запустили в Серпухове

    Анастасия Аброськина

    Брендированный автобус № 110к запустили в Серпухове. Его особенностью стал исторический рисунок. На кузове изобразили серпуховского князя Владимира Храброго. С 20 сентября автобус перевозит пассажиров по маршруту «Вокзал — Большевик».
    Автобус с портретом князя Владимира Храброго запустили в Серпухове

    Торжественный запуск состоялся на Привокзальной площади. Об этом сообщила пресс-служба администрации Серпухова.

    Автобус украсили изображением князя в честь 640-й годовщины Куликовской битвы — под его предводительством серпуховская рать сражалась в составе Засадного полка. Исход боя был решен в пользу русских.

    Идею предложил городской Совет родительской общественности. Эту инициативу поддержали администрация городского округа и депутат Вячеслав Орехов.

    Новый автобус запустили при участии заместителя главы Ольги Шашковой и председателя Совета родительской общественности Ольги Полуэктовой.

    Автобус с портретом князя Владимира Храброго запустили в Серпухове | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

    Кроме того, на церемонии присутствовали активисты «Молодой гвардии», общественники, юнармейцы, участники клуба имени Владимира Храброго. Они стали первыми пассажирами автобуса.

    Новости SMI.FM