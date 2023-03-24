Подмосковье 24 марта 2023, 17:19 Автоквест по историческим местам в Одинцове приурочат к международному кинофестивалю «День Победы»

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Автопробег-квест проведут в Одинцове в рамках кинофестиваля «День Победы» 16 апреля. Его проведут в местах, связанных с событиями Великой Отечественной войны в округе.

Фестиваль пройдет в Одинцове во второй раз. Стать участниками могут все желающие, в том числе мотоциклисты, рассказал руководитель проекта «4×4» Никита Кузнецов.

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«Точки достаточно интересные, все они посвящены памяти Великой Отечественной войны. Охватывают полностью Одинцовский городской округ. Среди точек есть редкие и малоизвестные места боевой славы, поэтому вы сами вправе выбирать, куда поедете, как поедете, какие точки вы хотите посмотреть, главное — вовремя вернуться», — сказал он.

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Каждый экипаж участников получит задание, связанное с маршрутом. За отведенное время им нужно будет посетить как можно больше мест. Каждую их точек проверили организаторы, чтобы убедиться, что автомобили смогут безопасно и удобно проехать.

Автопробег пройдет 16 апреля. Участники соберутся в 10:00 у городской администрации. К 16:00 они вернутся в Кубинку, где пройдет возложение цветов к памятнику «Павшим за Родину». Позже там состоится награждение и просмотр фильма из фестивальной программы.

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