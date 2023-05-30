Подмосковье 30 мая 2023, 12:55 Авиапатрулирование лесов усилили в Подмосковье из-за риска пожаров Комитет лесного хозяйства Московской области

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Авиапатрулирование лесов началось в ЦФО 23 мая. В Подмосковье добавили дополнительные маршруты благодаря соглашению Федерального агентства лесного хозяйства и правительства Москвы.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, ведомства объединят усилия по мониторингу и тушению пожаров.

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«Стороны договорились объединить усилия по мониторингу и тушению лесных пожаров на территориях субъектов ЦФО, прилегающих к Московскому региону. По Подмосковью плановое количество полетов составит 300 часов с профессиональными летчиками-наблюдателями ФБУ „Авиалесоохрана“», — сказал он.

Он добавил, что новые маршруты дополнят те вылеты, которые ежедневно проводят в рамках госконтракта.

В ЦФО авиапатрулирования проводят по 13 маршрутам. Они проходят в Московской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Калужской, Тульской и Смоленской областях. Их общая протяженность превышает пять тысяч километров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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