Подмосковье 26 января 2023, 12:50 Аварийные службы устранили прорыв трубы в Можайске

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Ремонт объектов ЖКХ провели в Можайске. Благодаря быстрому реагированию жители сел и деревень не потеряли доступ к качественной и чистой воде, рассказали в министерстве ЖКХ.

Ремонтные работы прошли в деревне Логиново, где устранили подпор на сети водоотведения. Прорыв трубы также устранили на сети холодного водоснабжения центрального узла Бородинского поля во вторник, рассказал глава МинЖКХ Антон Велиховский.

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«Более 400 жителей поселка продолжают бесперебойно пользоваться централизованным холодным водоснабжением. Качество подаваемой воды в сети также соответствует нормами СанПиНа», — отметил он.

Аварийные ситуации на объектах ЖКХ часто происходят из-за сброса в канализацию тряпок, средств личной гигиены и кошачьего наполнителя. Ремонтные работы позволяют устранить аварию и обеспечить работу канализационно-насосных станций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.

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