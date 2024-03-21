Подмосковье 21 марта 2024, 10:21 Аварийная служба Подмосковья проверила готовность объектов ЖКХ к сезону половодья ГКУ МО "МОС АВС"

Читать 360tv в

Сотрудники подмосковной аварийной службы проверили проведение противопаводковых работ на объектах ЖКХ. Рейды прошли в Богородском округе, Щелкове и Луховицах.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, проверки прошли на 10 объектах. Это котельная, семь канализационно-насосных станций, водозаборный узел и очистных сооружения.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к борьбе с половодьем. Для этого профильные службы создали четкие алгоритмы работы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».