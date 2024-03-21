21 марта 2024, 10:21
Аварийная служба Подмосковья проверила готовность объектов ЖКХ к сезону половодья
Сотрудники подмосковной аварийной службы проверили проведение противопаводковых работ на объектах ЖКХ. Рейды прошли в Богородском округе, Щелкове и Луховицах.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, проверки прошли на 10 объектах. Это котельная, семь канализационно-насосных станций, водозаборный узел и очистных сооружения.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к борьбе с половодьем. Для этого профильные службы создали четкие алгоритмы работы.
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