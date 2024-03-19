Подмосковье 19 марта 2024, 13:45 Андрей Воробьев: наша задача — защитить людей и объекты ЖКХ во время паводков Андрей Воробьев рассказал о подготовке к борьбе с половодьем в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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Важные объекты жизнеобеспечения защитят от паводков в Подмосковье. Для этого профильные службы создали четкие алгоритмы работы. На особый контроль возьмут СНТ, дороги, дома и гидротехнические сооружения. О необходимости тщательно следить за ситуацией в период активного таяния снега заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Плюсовая температура установилась в Подмосковье, снег начал активно таять, поэтому важно вовремя провести противопаводковые работы. Особое внимание традиционно уделят Луховицам, Красногорску, Истре, Дмитрову и другим округам с высокими рисками подтопления.

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«Мы должны держать руку на пульсе и внимательно мониторить ситуацию. Наша задача — провести все необходимые мероприятия, чтобы половодье не застало нас врасплох, обеспечить безопасность людей и надежную работу всех систем жизнеобеспечения», — сказал Воробьев.

На постоянном контроле весной будут держать гидротехнические сооружения, СНТ, автодороги, жилые дома, канализации и подвалы. Большое внимание уделят особой экономической зоне «Дубна», где сейчас работают около семи тысяч человек. Чтобы обезопасить территорию, там установят 12 водоналивных дамб и гидротехнические затворы, сообщил начальник главного управления МЧС Подмосковья Сергей Полетыкин. Эти работы планируют завершить к началу апреля.

Как отметил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов, в Подмосковье разработали алгоритмы работы в случае подтопления важных объектов. Они включают информирование жителей, оперативный выезд профильных служб на место, откачку воды и ликвидацию последствий затопления.

«Мероприятия при подтоплении дорог включают организацию переправ, выставление пожарных постов и постов спасателей, организацию альтернативных маршрутов, установку временных знаков о перекрытии дорог, устранение разрушений дорожных покрытий. Для ликвидации подтоплений в домовладениях дополнительно закуплены мотопомпы», — добавил министр.

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