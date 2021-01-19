Аспирант из Дубны получит стипендию президента за исследование ядерных технологий
Евгений вошел в список лидеров конкурса на право получения стипендии президента молодыми учеными и аспирантами. Это отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Она подчеркнула, что аспирант победил в номинации «Ядерные технологии». Результаты конкурса подвели в Совете по грантам президента России.
Поздравляю молодого ученого с таким высоким достижением
Евгений представил работу на тему «Исследование структуры и симметрий атомных ядер в рамках коллективной модели».
Победителями конкурсного отбора стали 587 молодых ученых и аспирантов. Они представили перспективные исследования по модернизации экономики в России.
Ранее стало известно, что еще 12 молодых ученых Подмосковья получат гранты от президента для двухлетних исследований.