Аспирант из Дубны получит стипендию президента за исследование ядерных технологий

Евгений вошел в список лидеров конкурса на право получения стипендии президента молодыми учеными и аспирантами. Это отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что аспирант победил в номинации «Ядерные технологии». Результаты конкурса подвели в Совете по грантам президента России.

Поздравляю молодого ученого с таким высоким достижением Ирина Каклюгина.

Евгений представил работу на тему «Исследование структуры и симметрий атомных ядер в рамках коллективной модели».

Победителями конкурсного отбора стали 587 молодых ученых и аспирантов. Они представили перспективные исследования по модернизации экономики в России.

Ранее стало известно, что еще 12 молодых ученых Подмосковья получат гранты от президента для двухлетних исследований.