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    19 января 2021, 12:34

    Аспирант из Дубны получит стипендию президента за исследование ядерных технологий

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Аспирант подмосковного университета «Дубна» Евгений Мардыбан получит стипендию президента за успешное исследование по атомным ядрам. Теперь в течение трех лет ему каждый месяц будут перечислять по 22,8 тысячи рублей.
    Аспирант из Дубны получит стипендию президента за исследование ядерных технологий | Изображение 1

    Евгений вошел в список лидеров конкурса на право получения стипендии президента молодыми учеными и аспирантами. Это отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

    Она подчеркнула, что аспирант победил в номинации «Ядерные технологии». Результаты конкурса подвели в Совете по грантам президента России.

    Поздравляю молодого ученого с таким высоким достижением

    Ирина Каклюгина.

    Евгений представил работу на тему «Исследование структуры и симметрий атомных ядер в рамках коллективной модели».

    Победителями конкурсного отбора стали 587 молодых ученых и аспирантов. Они представили перспективные исследования по модернизации экономики в России.

    Ранее стало известно, что еще 12 молодых ученых Подмосковья получат гранты от президента для двухлетних исследований.