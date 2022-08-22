Асфальтобетонный завод построят в Богородском в 2023 году

Проект асфальтобетонного завода поступил в Центр содействия строительству. Он появится в городе Старая Купавна Богородского округа. Участок застройщик получил по программе «Земля за рубль».

Высокопроизводительное предприятие будет создавать до 240 тонн асфальтобетонной смеси в час. Это позволит широкая номенклатура продукции и гибкость в настройке процессов. Также на заводе установят систему очистки, которая будет возвращать пыль в производственный процесс.

Застройщик сообщил, что начать возведение здания планируют в конце этого года, а завершить — в конце 2023-го.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на открытии производства сыра в Дмитрове. На нем запланировали выпускать до 5,5 тысячи тонн продукции в год.