Подмосковье 24 мая 2023, 17:17 Асфальт обновили на участке Международного шоссе в Химках

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Укладка нового покрытия завершилась на участке Международного шоссе в Химках. Работы проходили от улицы Малькисаровской до моста.

Как пояснили в Минтрансе, обновление покрытия сделало участок трассы удобнее, а путь по нему стал быстрее для 15 тысяч автомобилистов.

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«Протяженность ремонта шоссе составила 1,4 километра. Дорога соединяет Ленинградское, Старошереметьевское шоссе и трассу М-11. Также по ней можно проехать к аэропорту Шереметьево, Лобненскому лесопарку, ж/д станции, а еще доехать до Лобни и Химок», — добавили в ведомстве.

Покрытие на шоссе обновили с использованием износоустойчивой асфальтобетонной смеси. В ближайшее время на дороге также нанесут новую разметку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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