Подмосковье 09 января 2023, 13:07 Архив Подмосковья рассказал, какой была Шатура 45 лет назад

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Архив Подмосковья рассказал о том, какой была Шатура в эти дни ровно 45 лет назад. В 1978 году жители вступили в третий год десятой пятилетки с высокими показателями. Народ назвал ее пятилеткой эффективности и качества.

Электростанция округа работала с полной нагрузкой, на стекольном заводе «Пионер» выпускали тысячи квадратных метров окон, а химики Рошаля выпустили первые партии продукции.

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В первый день 1978 года в Шатуре трудились работники ГРЭС № 5. Работу оборудования обеспечивали котельщики, электрики, турбинисты и топливенники. Рабочим 1 января было и для машиниста Громова и кондуктора Попкова — они получили задание доставить узколинейный состав с торфом до станции «Черное озеро» на Рошальской ТЭЦ.

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Также в этот день трудилась смена № 3 мишеронских стеклоделов. Они выполнили план на 114%, рассказали в архиве. Было изготовлено 1359 квадратных метров оконного стекла.

Высокие результаты показали и сотрудники газовой службы — в 1977 году они газифицировали 1760 квартир, к 1 января доступ к синему топливу получили свыше 20 тысяч семей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей с Рождеством. Он пожелал всем спокойной и счастливой жизни.