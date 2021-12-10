Архитекторы из детского технопарка «Изобретариум» представили концепцию эко-сквера в Реутове

Учащиеся детского технопарка «Изобретариум» разработали концепцию благоустройства сквера на пересечении улиц Победы и Строителей в Реутове. Над проектом работали десять юных архитекторов. Чтобы подробнее изучить пространство, ребята опросили жителей города.

Пространство, которое предстоит благоустроить, расположено рядом с популярными в городе местами — деловым комплексом «Мир» и ТЦ «Шоколад». Площадь участка — более трех тысяч квадратных метров. Ребята поделили его на несколько зон.

На разработку концепции нового эко-сквера в Реутове ушло чуть больше года.

«Изучали нашу территорию на разных картах, изучали активность, проводили разные исследования. Изучали, что делают на таких территориях, какие обычно объекты там ставят, и пытались сделать какие-то свои», — рассказала учащаяся курса по архитектуре детского технопарка «Изобретариум» Дарья Овчарова.

Концепцию сквера ребята оформили в красочный бренд-бук. Глава Реутова обсудил с юными архитекторами их идеи и отметил, что администрация округа учтет все предложения учеников «Изобретариума».

«Ребята подошли к вопросу очень скрупулезно. Опросили жителей, поучаствовали, поработали с ними. Спросили все, что видят жители в этом месте и нашли основные реперные точки. И по результатам этого анализа родилась концепция, которую они сегодня представили», — отметил глава г. о. Реутов Станислав Каторов.

Концепция, конечно же, имеет право на существование, и она абсолютно по-другому смотрит на мир — глазами наших детей Станислав Каторов глава г. о. Реутов

Крупнейший в Подмосковье детский технопарк «Изобретариум» основали 5 лет назад. Сначала ребята просто развивают здесь свои способности, а с 12 лет уже погружаются в профессию. Например, учатся быть архитектором.

«Сегодня мы обрадовались еще тому, что не только на уровне концепции останется проект. Ребята будут участвовать и в этапе проектирования. И, конечно, хотелось бы, чтобы реализовался проект», — сказала директор детского технопарка «Изобретариум» Наталья Кивва.

В технопарке отметили, что участие в подобных проектах позволяет собрать портфолио, которое ребята смогут представить при поступлении в вуз.