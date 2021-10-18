Новый филиал «Изобретариума» в Реутове станет площадкой для поддержки детских проектов
Новый филиал детского технопарка «Изобретариум» откроют в Реутове
Еще один филиал детского технопарка «Изобретариум» откроют в Реутове. Там его выпускники и студенты вузов смогут воплощать свои проекты в реальность, рассказал глава городского округа Станислав Каторов.
По его словам, популярность детского технопарка растет. Уже сегодня в «Изобретариуме» занимаются две тысячи ребят, но каждый день желающих присоединиться к ним становится все больше.
По просьбам наших жителей мы приступаем к поиску места для еще одного филиала в южной части города. Площадка будет коворкингом для выпускников технопарка и студентов
Там ребята смогут реализовывать проекты и даже находить инвесторов, которые помогут продвигать их.
Сейчас филиалы работают в северной части Реутова — они находятся на улицах Ленина и Строителей. Внутри корпусов есть современное оборудование.
Там работают педагоги, среди которых специалисты ведущих вузов и компаний России. Например, технопарк сотрудничает с аэрокосмическим факультетом МГТУ имени Баумана.
«Сегодня в Реутове уже сложился образовательный кластер, который начинается с „Изобретариума“ и городских школ. В технопарке учатся дети с младших классов, а также вместе с коллегами из НПО машиностроения мы создали инженерные классы в лицее», — отметил Каторов.
Он подытожил, что, окончив факультеты МГТУ имени Баумана, выпускники могут трудоустроиться на предприятие в Реутове.