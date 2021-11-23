Благоустройство улицы Железнодорожной завершили в Реутове

В Реутове завершились работы по благоустройству улицы Железнодорожной. Глава городского округа Станислав Каторов и гендиректор НПО машиностроения Александр Леонов проверили качество реконструкции.

Источник фото: Алексей Оводов

«Благоустройство улицы Железнодорожной — совместный проект муниципалитета с предприятием АО „ВПК ‚НПО машиностроения‘“. За несколько месяцев здесь заменили дорожное полотно, проложили ливневую канализацию, установили новые мачты светодиодного уличного освещения и высадили 29 сосен», — отметил Станислав Каторов.

Источник фото: Алексей Оводов

Одновременно с благоустройством улицы Железнодорожной проводились работы по реконструкции территории у медсанчасти НПО машиностроения.

Источник фото: Алексей Оводов

Там реорганизовали парковочное пространство, установили новые опоры освещения и проложили дорожки, ведущие в парк «Фабричный пруд» и к проходным предприятия.

Источник фото: Алексей Оводов

«Мы с НПО машиностроения активно реализуем совместные проекты по благоустройству. За последние несколько лет провели реконструкцию улицы Гагарина, сделали набережную на Фабричном пруду, осуществили проект по развитию детского технопарка „Изобретариум“ — этот список можно продолжать. Коллег из НПО машиностроения и лично Александра Георгиевича Леонова хочу поблагодарить за активное участие в жизни Реутова и за неравнодушие, которое они проявляют. Вместе мы стараемся сделать город лучше, комфортнее — все для того, чтобы жителям было удобнее, безопаснее и светлее», — сказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.