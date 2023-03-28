Подмосковье 28 марта 2023, 13:58 Архитекторов Подмосковья пригласили на конкурс проектов детских учебных учреждений

Читать 360tv в

Регистрация на VII российский смотр-конкурс с международным участием BUILD SCHOOL PROJECT 2023 открылась в Подмосковье. К участию принимаются работы по двум направлениям: «постройки» и «проекты», выполненные за последние 3 года,

Организаторами смотр-конкурса выступают Союз московских архитекторов и Союз архитекторов России. Главные цели мероприятия: определение лучших проектных решений детских и школьных учебных учреждений, отвечающих современным требованиям, а также обмен профессиональным опытом.

Реклама

Принять участие в конкурсе могут архитекторы, реставраторы, дизайнеры, бюро и мастерские, а также студенты вузов.

Работы принимаются в следующих номинациях: лучший объект нового строительства, лучшее решение при реконструкции и модернизации, лучший объект для повторного применения, лучшее решение быстровозводимого дошкольного или школьного здания, лучшее решение интерьера, лучшее решение по созданию инклюзивного образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями и маломобильных групп, а также лучшее решение по благоустройству территорий и игровых пространств для создания комфортной среды для детей. Для студентов предусмотрена специальная номинация: лучший студенческий проект.

Подать заявку на участие можно до 5 сентября 2023 года по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников с победами на международной олимпиаде по физике. Учащиеся физтех-лицея имени Капицы в составе сборной завоевали шесть медалей в Бухаресте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».