Арендой самокатов в Подмосковье воспользовались более 1,2 миллиона раз с конца марта

С начала сезона кикшеринга в Подмосковье им воспользовались более 1,2 миллиона раз. Пользователи проехали почти пять миллионов километров. По сообщению МТДИ, количество поездок выросло в 10 раз за три года.

Глава министерства Алексей Гержик рассказал, что в этом году сезон открыли в конце марта. С тех пор в области совершили свыше 1,2 миллиона поездок. Это 80% от общего количества за весь 2020 год.

«Сегодня порядка 10 тысяч самокатов доступны для аренды в 27 округах. Более 6,3 тысячи парковочных пространств и зон расположены возле станций метро и МЦД, на территории парков и в местах притяжения», — сказал министр.

В среднем в Подмосковье арендуют самокаты на 20 минут. Чаще всего их используют для поездок до станций, метро или остановок. Среднее расстояние — четыре километра. При этом больше всего проехали в Домодедове, за раз преодолев 48 километров. Самой долгой стала аренда в Электростали — там катались на самокате почти 28 минут.

По количеству поездок в лидеры вышел Красногорск, где сервис появился в числе первых. В Химках и Реутове воспользовались кикшерингом 400 тысяч раз, а в Люберцах — свыше 200 тысяч.

Источник фото: телеканал «360»

Пользователям напомнили о важности соблюдения правил безопасности и ПДД. Перед поездкой важно проверить исправность тормозов, не кататься на одном средстве вдвоем, а также отказаться от путешествий в плохую погоду.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал строительство еще 34 спортивных объектов в Подмосковье. Это бассейны, катки, футбольные поля и стадионы.