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    16 сентября 2021, 09:47

    Арендатору передали 50 гектаров земли в Егорьевске для развития растениеводства

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Растениеводство Егорьевска будут развивать еще более чем на 50 гектарах. Участок передали физическому лицу после аукциона на право аренды земли, находящейся в собственности Подмосковья.

    Арендатору передали 50 гектаров земли в Егорьевске для развития растениеводства

    Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, участок выдали арендатору на 10 лет.

    Новый владелец планирует развивать на своем арендуемом участке растениеводство

    Наталья Адигамова.

    Земля расположена в районе деревни Тимшино. В результате торгов 50,8 гектара земли вовлекут в хозяйственный оборот.

    «Годовая арендная плата по итогам аукциона составила 26,38 тысячи рублей. Это не очень много для бюджета, но важнее то, что земля не будет простаивать», — подчеркнула Адигамова.

    Она добавила, что участок будут использовать по назначению, а это плюс для развития сельского хозяйства в Подмосковье.