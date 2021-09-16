Арендатору передали 50 гектаров земли в Егорьевске для развития растениеводства

Растениеводство Егорьевска будут развивать еще более чем на 50 гектарах. Участок передали физическому лицу после аукциона на право аренды земли, находящейся в собственности Подмосковья.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, участок выдали арендатору на 10 лет.

Новый владелец планирует развивать на своем арендуемом участке растениеводство Наталья Адигамова.

Земля расположена в районе деревни Тимшино. В результате торгов 50,8 гектара земли вовлекут в хозяйственный оборот.

«Годовая арендная плата по итогам аукциона составила 26,38 тысячи рублей. Это не очень много для бюджета, но важнее то, что земля не будет простаивать», — подчеркнула Адигамова.

Она добавила, что участок будут использовать по назначению, а это плюс для развития сельского хозяйства в Подмосковье.