Подмосковье 29 мая 2023, 13:31 Аптечная сеть из Истры сократила расходы и время на сбор заказов благодаря нацпроекту Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Союз» — аптеки «Истринского РАЙПО» — стала участником национального проекта «Производительность труда» в 2022 году. Благодаря полученным знаниям сеть смогла модернизировать процесс продажи лекарств и сократить расходы.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что аптечная сеть «Истринского РАЙПО» внедрила систему адресного хранения товара и обучила сотрудников принципам ее работы. Сотрудники прошли обучение при поддержке специалистов Регионального центра компетенций Подмосковья (РЦК).

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Национальный проект «Производительность труда» позволил предпринимателям уменьшить время работы на складе и сократить количество ошибок при сборе заказов. Расходы компании снизились на 137 тысяч рублей, а финансовый результат улучшился на 3,9 миллиона. В результате затраты на продажу лекарств уменьшились на 4,8 миллиона рублей.

Подать заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно на сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей в регионе.

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