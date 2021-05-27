Аппарат для диагностики инфарктов и тромбоза появился в больнице Королева

Больница в Королеве получила аппарат для диагностики инфарктов и тромбоза. На новом ангиографе уже прошла операция. Установку купили по президентскому проекту «Здравоохранение» и распоряжению главы Подмосковья Андрея Воробьева.

На современном аппарате врачи смогут выполнять около двух тысяч операций за год, рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

При сосудистой катастрофе, когда счет идет на минуты, важно оперативно оказать помощь. Мы закупаем новейшее оборудование и открываем региональные сосудистые центры Светлана Стригункова.

Ангиограф используют для диагностики и лечения пациентов с инфарктами, инсультами, тромбозом.

«Установка позволяет проводить высокоточные исследования кровеносных сосудов, вен и артерий, а также малоинвазивные операции», — отметили в областном Минздраве.

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы Королева планируют включить в состав регионального сосудистого центра, который хотят создать на базе больницы.